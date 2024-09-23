Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1768 года Mo MF (Мексика, Карл III)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1768
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1768 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1900 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
2038 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Где продать?
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