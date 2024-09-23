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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1768 года Mo MF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1768 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1768 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1768
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1768 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1900 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Мексика 1 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
2038 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Мексика 1 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Stack's - August 25, 2021
Мексика 1 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Stack's - August 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Heritage - January 18, 2017
Мексика 1 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1768 Mo MF на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1768 Mo MF на аукционе ibercoin - December 3, 2014
Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1768 Mo MF на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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