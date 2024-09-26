Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1768 года Mo MF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1768
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1768 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1267 проданному на аукционе Cayón Subastas за 31000 EUR. Торги состоялись 6 июля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
5388 $
Цена в валюте аукциона 5100 EUR
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 14 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 22 января 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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