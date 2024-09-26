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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1768 года Mo MF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1768 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1768 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1768
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1768 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1267 проданному на аукционе Cayón Subastas за 31000 EUR. Торги состоялись 6 июля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
8544 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Мексика 8 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
5388 $
Цена в валюте аукциона 5100 EUR
Мексика 8 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Tauler & Fau - November 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Мексика 8 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Morton & Eden - November 14, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 14 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Heritage - August 15, 2019
Мексика 8 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Stephen Album - January 22, 2017
Продавец Stephen Album
Дата 22 января 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1768 Mo MF на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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