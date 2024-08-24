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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1761 года Mo MM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1761 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1761 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1761
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1761 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 284 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 4800 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Мексика 2 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1479 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Мексика 2 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
4800 $
Цена в валюте аукциона 4800 USD
Мексика 2 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Мексика 2 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - August 20, 2021
Мексика 2 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - January 13, 2016
Мексика 2 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1761 Mo MM на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - January 16, 2014
Мексика 2 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Stack's - June 20, 2010
Мексика 2 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Stack's - June 20, 2010
Продавец Stack's
Дата 20 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Мексика 2 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1761 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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