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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1761 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1761 Mo MM
Средняя цена 8200 $
Продажи
0 90
Аверс
Реверс
4 эскудо 1761 Mo MM
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 эскудо 1761 Mo MM
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 эскудо 1761 Mo MM
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 22
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