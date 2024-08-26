Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1761 года Mo MM (Мексика, Карл III)
Фотография: MARTÍ HERVERA S.L
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1761
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1761 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 284 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 8500 GBP. Торги состоялись 6 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
2251 $
Цена в валюте аукциона 2000 GBP
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
1756 $
Цена в валюте аукциона 1280 GBP
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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