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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1761 года Mo MM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1761 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1761 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1761
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1761 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 284 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 8500 GBP. Торги состоялись 6 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 4 эскудо 1761 Mo MM на аукционе St James’s - September 22, 2022
Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
2251 $
Цена в валюте аукциона 2000 GBP
Мексика 4 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
1756 $
Цена в валюте аукциона 1280 GBP
Мексика 4 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Baldwin's of St. James's - November 26, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1761 Mo MM на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1761 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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