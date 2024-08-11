Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1761 года Mo MM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1761
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1761 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18500 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
20000 $
Цена в валюте аукциона 20000 USD
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
4948 $
Цена в валюте аукциона 740000 JPY
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?
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