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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1761 года Mo MM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1761 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1761 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1761
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1761 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18500 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Stack's - January 14, 2024
Мексика 8 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
20000 $
Цена в валюте аукциона 20000 USD
Мексика 8 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
4948 $
Цена в валюте аукциона 740000 JPY
Мексика 8 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Briggs & Bustos - April 13, 2023
Продавец Briggs & Bustos
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Briggs & Bustos - September 9, 2022
Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Jesús Vico - February 15, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Stack's - January 16, 2022
Мексика 8 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Stack's - August 21, 2021
Мексика 8 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - August 20, 2021
Мексика 8 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - January 22, 2021
Мексика 8 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 8 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1761 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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