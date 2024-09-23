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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1761 года Mo MM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1761 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1761 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1761
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1761 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31154 проданному на аукционе Heritage Auctions за 17000 USD. Торги состоялись 2 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1709 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
793 $
Цена в валюте аукциона 740 EUR
Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Briggs & Bustos - September 9, 2022
Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Stack's - August 25, 2021
Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Stack's - August 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2021
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - May 7, 2020
Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - May 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2020
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - April 29, 2019
Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе ibercoin - January 30, 2019
Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Sedwick - May 4, 2017
Продавец Sedwick
Дата 4 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - January 18, 2017
Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность VG10 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Sedwick - October 29, 2015
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2012
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1761 Mo MM на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1761 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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