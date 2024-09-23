Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1761 года Mo MM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1761
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1761 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31154 проданному на аукционе Heritage Auctions за 17000 USD. Торги состоялись 2 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2021
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2020
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность VG10 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2012
Сохранность F
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Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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