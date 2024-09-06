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Мексика
1767
Мексика
Период:
1746-1833
1746-1833
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Фердинанд VII
1808-1833
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1767
Монеты Мексики 1767 года
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Золото
Золотые монеты
8 эскудо 1767 Mo MF
Средняя цена
6000 $
Продажи
0
11
4 эскудо 1767 Mo MF
Средняя цена
6200 $
Продажи
0
3
2 эскудо 1767 Mo MF
Средняя цена
820 $
Продажи
0
2
1 эскудо 1767 Mo MF
Средняя цена
790 $
Продажи
0
4
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Мексика
Период
1746-1833
Категория
Зактрыть
???
Мексика
Период
1746-1833
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Фердинанд VII
1808-1833
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