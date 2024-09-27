Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1767 года Mo MF (Мексика, Карл III)
Фотография: MARTÍ HERVERA S.L
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1767
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1767 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31647 проданному на аукционе Heritage Auctions за 999 USD. Торги состоялись 14 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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