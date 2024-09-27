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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1767 года Mo MF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1767 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1767 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1767
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1767 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31647 проданному на аукционе Heritage Auctions за 999 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Мексика 1 эскудо 1767 Mo MF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
922 $
Цена в валюте аукциона 860 EUR
Мексика 1 эскудо 1767 Mo MF на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
623 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Мексика 1 эскудо 1767 Mo MF на аукционе Soler y Llach - December 19, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1767 Mo MF на аукционе Heritage - January 16, 2014
Мексика 1 эскудо 1767 Mo MF на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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