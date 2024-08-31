Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1767 года Mo MF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1767
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1767 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 396 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 15000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (2)
- Heritage (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
5934 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
6463 $
Цена в валюте аукциона 6463 USD
Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск