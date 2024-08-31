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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1767 года Mo MF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1767 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1767 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1767
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1767 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 396 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 15000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 4 эскудо 1767 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
5934 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Мексика 4 эскудо 1767 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1767 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
6463 $
Цена в валюте аукциона 6463 USD
Мексика 4 эскудо 1767 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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