Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1767 года Mo MF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1767
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1767 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 9500 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (4)
- Cayón (2)
- Heritage (2)
- Jesús Vico (1)
- Monedalia.es (1)
- Stack's (1)
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
4400 $
Цена в валюте аукциона 4400 USD
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск