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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1767 года Mo MF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1767 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1767 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1767
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1767 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 9500 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Monedalia.es (1)
  • Stack's (1)
Мексика 8 эскудо 1767 Mo MF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
3536 $
Цена в валюте аукциона 3300 EUR
Мексика 8 эскудо 1767 Mo MF на аукционе Stack's - August 21, 2021
Мексика 8 эскудо 1767 Mo MF на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
4400 $
Цена в валюте аукциона 4400 USD
Мексика 8 эскудо 1767 Mo MF на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1767 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1767 Mo MF на аукционе Heritage - January 8, 2018
Мексика 8 эскудо 1767 Mo MF на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1767 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 8 эскудо 1767 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1767 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1767 Mo MF на аукционе Jesús Vico - March 6, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1767 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1767 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1767 Mo MF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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