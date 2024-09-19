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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1780 года Mo FF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1780 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1780 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1780 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31655 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13200 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
13200 $
Цена в валюте аукциона 13200 USD
Мексика 8 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1824 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Мексика 8 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Heritage - April 27, 2020
Мексика 8 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Jesús Vico - April 2, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 2 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
Мексика 8 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Herrero - February 8, 2018
Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Мексика 8 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Stack's - January 14, 2018
Мексика 8 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Stack's - January 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Heritage - December 3, 2015
Мексика 8 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Heritage - December 3, 2015
Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 8 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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