Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1780 года Mo FF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1780
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1780 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31655 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13200 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
13200 $
Цена в валюте аукциона 13200 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1824 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?
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