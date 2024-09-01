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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1780 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1780 Mo FF
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
4 эскудо 1780 Mo FF
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 эскудо 1780 Mo FF
Средняя цена 590 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 эскудо 1780 Mo FF
Средняя цена 370 $
Продажи
0 10
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