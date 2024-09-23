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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1780 года Mo FF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1780 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1780 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1780 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3050 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 4 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
3268 $
Цена в валюте аукциона 3050 EUR
Мексика 4 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Stack's - January 20, 2022
Мексика 4 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Мексика 4 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 4 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Heritage - September 13, 2016
Мексика 4 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Мексика 4 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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