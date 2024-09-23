Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1780 года Mo FF (Мексика, Карл III)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1780
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1780 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3050 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?
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