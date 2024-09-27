Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1780 года Mo FF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1780
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1780 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 62197 проданному на аукционе Heritage Auctions за 823 USD. Торги состоялись 14 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 мая 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность F,
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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