Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1780 года Mo FF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1780 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1780 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1780 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 62197 проданному на аукционе Heritage Auctions за 823 USD. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (2)
  • GGN (1)
  • Heritage (3)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • Monedalia.es (1)
Мексика 1 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
209 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Мексика 1 эскудо 1780 Mo FF на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Мексика 1 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Heritage - May 14, 2015
Мексика 1 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Heritage - May 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 мая 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Heritage - January 14, 2015
Мексика 1 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность F,
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1780 Mo FF на аукционе GGN - September 23, 1995
Мексика 1 эскудо 1780 Mo FF на аукционе GGN - September 23, 1995
Продавец GGN
Дата 23 сентября 1995
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Мексики Каталог монет Карла III Монеты Мексики 1780 года Все мексиканские монеты мексиканские золотые монеты мексиканские монеты номиналом 1 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск