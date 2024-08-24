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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1780 года Mo FF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1780 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1780 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1780 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31192 проданному на аукционе Heritage Auctions за 881 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Cayón (1)
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  • ibercoin (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Sedwick (1)
Мексика 2 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 2 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
574 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Мексика 2 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
879 $
Цена в валюте аукциона 820 EUR
Мексика 2 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Sedwick - May 16, 2018
Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
Мексика 2 эскудо 1780 Mo FF на аукционе ibercoin - December 15, 2015
Продавец ibercoin
Дата 15 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1780 Mo FF на аукционе Jesús Vico - June 13, 2013
Продавец Jesús Vico
Дата 13 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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