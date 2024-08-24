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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1788 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1788 Mo FM
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 109
Аверс
Реверс
4 эскудо 1788 Mo FM
Средняя цена 820 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
2 эскудо 1788 Mo FM
Средняя цена 540 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 эскудо 1788 Mo FM
Средняя цена 510 $
Продажи
0 19
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