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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1788 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1788 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1788 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1788 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3174 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1495 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (5)
  • HERVERA (1)
  • Katz (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Stack's (1)
Мексика 4 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
890 $
Цена в валюте аукциона 820 EUR
Мексика 4 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
712 $
Цена в валюте аукциона 660 EUR
Мексика 4 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1788 Mo FM на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Soler y Llach - October 24, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Heritage - April 10, 2017
Мексика 4 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Heritage - September 11, 2012
Мексика 4 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - January 27, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 января 2009
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Heritage - September 23, 2005
Мексика 4 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Heritage - September 23, 2005
Продавец Heritage
Дата 23 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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