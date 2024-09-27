Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1788 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1788 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3175 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3220 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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