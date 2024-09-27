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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1788 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1788 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1788 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1788 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3175 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3220 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
Мексика 2 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
354 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Мексика 2 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - July 8, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июля 2020
Сохранность VF
Цена
722 $
Цена в валюте аукциона 640 EUR
Мексика 2 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Мексика 2 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 2 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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