Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1788 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (109)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1788 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32750 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3600 USD. Торги состоялись 2 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
2848 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Продавец Heritage
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Продавец Heritage
Дата 11 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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