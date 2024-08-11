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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1788 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1788 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1788 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (109)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1788 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32750 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3600 USD. Торги состоялись 2 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
2848 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Мексика 8 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Heritage - February 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Мексика 8 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Heritage - January 11, 2024
Продавец Heritage
Дата 11 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Heritage - January 11, 2024
Продавец Heritage
Дата 11 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Heritage - November 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1788 Mo FM на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1788 Mo FM на аукционе CoinsNB - September 10, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Мексика 8 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
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Мексика 8 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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