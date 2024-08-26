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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1788 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1788 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1788 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1788 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 22226 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2000 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (1)
  • Stack's (1)
Мексика 1 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Heritage - July 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 июля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Мексика 1 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
354 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Мексика 1 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 1 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Мексика 1 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Мексика 1 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2012
Сохранность XF45 NGC
Цена
Мексика 1 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Мексика 1 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Goldberg - September 5, 2011
Мексика 1 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Goldberg - September 5, 2011
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2011
Сохранность XF45 NGC
Цена
Мексика 1 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Heritage - September 13, 2009
Мексика 1 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Heritage - September 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - July 1, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1788 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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