Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1788 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1788 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 22226 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2000 USD. Торги состоялись 17 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность MS61 NGC
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Дата 19 ноября 2020
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Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
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Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
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Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
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Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
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Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
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Дата 15 сентября 2011
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
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Дата 1 июля 2009
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Где продать?
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