Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1765 года Mo MF (Мексика, Карл III)
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1765
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1765 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3506 проданному на аукционе Stack's Bowers за 63250 USD. Торги состоялись 14 января 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
8400 $
Цена в валюте аукциона 8400 USD
Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
9624 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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