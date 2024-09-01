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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1765 года Mo MF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1765 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1765 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1765
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1765 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3506 проданному на аукционе Stack's Bowers за 63250 USD. Торги состоялись 14 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 4 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Heritage - August 7, 2020
Мексика 4 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
8400 $
Цена в валюте аукциона 8400 USD
Мексика 4 эскудо 1765 Mo MF на аукционе MDC Monaco - November 15, 2018
Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
9624 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Мексика 4 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Stack's - January 9, 2011
Мексика 4 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Stack's - January 9, 2011
Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Stack's - January 15, 2008
Мексика 4 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность AU
Цена
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Мексика 4 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Stack's - March 10, 2006
Мексика 4 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Stack's - March 10, 2006
Продавец Stack's
Дата 10 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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