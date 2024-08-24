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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1765 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1765 Mo MM
Средняя цена 9400 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
8 эскудо 1765 Mo MF
Средняя цена 7100 $
Продажи
1 26
Аверс
Реверс
4 эскудо 1765 Mo MF
Средняя цена 9700 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 эскудо 1765 Mo MF
Средняя цена 5900 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 эскудо 1765 Mo MF
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 18
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