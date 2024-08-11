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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1765 года Mo MM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1765 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1765 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1765
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1765 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31235 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12338 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numisor (1)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
Мексика 8 эскудо 1765 Mo MM на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1765 Mo MM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 8 эскудо 1765 Mo MM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4800 $
Цена в валюте аукциона 4800 USD
Мексика 8 эскудо 1765 Mo MM на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена
10997 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Мексика 8 эскудо 1765 Mo MM на аукционе Numisor - October 21, 2016
Продавец Numisor
Дата 21 октября 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1765 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 8 эскудо 1765 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1765 Mo MM на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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