Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1765 года Mo MM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1765
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1765 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31235 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12338 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4800 $
Цена в валюте аукциона 4800 USD
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена
10997 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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