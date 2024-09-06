Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1765 года Mo MF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1765
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1765 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 209 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 17000 EUR. Торги состоялись 7 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU50 NGC
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Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Morton & Eden
Дата 14 ноября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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