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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1765 года Mo MF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1765 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1765 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1765
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1765 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 209 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 17000 EUR. Торги состоялись 7 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
6942 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Мексика 8 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
9504 $
Цена в валюте аукциона 8750 EUR
Мексика 8 эскудо 1765 Mo MF на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Heritage - September 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1765 Mo MF на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Мексика 8 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Morton & Eden - November 14, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 14 ноября 2019
Сохранность AU53 NGC
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Мексика 8 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Heritage - January 9, 2017
Мексика 8 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU50 NGC
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Мексика 8 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 8 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - April 22, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Мексика 8 эскудо 1765 Mo MF на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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