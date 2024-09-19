Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1765 года Mo MF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1765
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1765 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3508 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4025 USD. Торги состоялись 14 января 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
1831 $
Цена в валюте аукциона 33000 MXN
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?
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