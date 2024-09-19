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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1765 года Mo MF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1765 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1765 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1765
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1765 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3508 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4025 USD. Торги состоялись 14 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Briggs & Bustos - April 13, 2023
Продавец Briggs & Bustos
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
1831 $
Цена в валюте аукциона 33000 MXN
Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
397 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Heritage - May 7, 2021
Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Stack's - January 19, 2021
Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Stack's - January 19, 2021
Продавец Stack's
Дата 19 января 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Heritage - January 18, 2017
Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность VF
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Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Stack's - January 14, 2015
Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
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Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Stack's - January 15, 2008
Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность UNC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Heritage - January 11, 2003
Мексика 1 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Heritage - January 11, 2003
Продавец Heritage
Дата 11 января 2003
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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