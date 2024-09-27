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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1765 года Mo MF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1765 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1765 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1765
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1765 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31177 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5875 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 2 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
5875 $
Цена в валюте аукциона 5875 USD
Мексика 2 эскудо 1765 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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