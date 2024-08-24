Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1785 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1785
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1785 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 22222 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3200 USD. Торги состоялись 17 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 ноября 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 14 мая 2016
Сохранность F
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Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?
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