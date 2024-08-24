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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1785 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1785 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1785 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1785
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1785 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 22222 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3200 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (2)
  • UBS (1)
Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1838 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2563 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Heritage - November 12, 2020
Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Heritage - November 12, 2020
Продавец Heritage
Дата 12 ноября 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
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Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU
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Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Stack's - January 14, 2018
Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Stack's - January 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Heritage - January 18, 2017
Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Numismatica Ars Classica - May 14, 2016
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 14 мая 2016
Сохранность F
Цена
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Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Heritage - January 13, 2016
Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Stack's - February 5, 2016
Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 8 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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