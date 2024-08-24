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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1762 года Mo MM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1762 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1762 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1762
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1762 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31653 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9000 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (3)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (3)
Мексика 1 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 1 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
361 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Мексика 1 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
434 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Мексика 1 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
Мексика 1 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Stack's - August 25, 2021
Мексика 1 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Stack's - August 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Sedwick - May 16, 2018
Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Мексика 1 эскудо 1762 Mo MM на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Мексика 1 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Мексика 1 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Soler y Llach - October 26, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2017
Сохранность F
Цена
Мексика 1 эскудо 1762 Mo MM на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность F
Цена
Мексика 1 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1762 Mo MM на аукционе HERVERA - December 17, 2015
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность F
Цена
Мексика 1 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Soler y Llach - December 16, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2015
Сохранность F
Цена
Мексика 1 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Heritage - January 16, 2014
Мексика 1 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Heritage - May 31, 2009
Мексика 1 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Heritage - May 31, 2009
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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