Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1762 года Mo MM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1762
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1762 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31653 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9000 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
434 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность F
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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