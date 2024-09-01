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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1762 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1762 Mo MM
Средняя цена 6200 $
Продажи
1 45
Аверс
Реверс
2 эскудо 1762 Mo MF
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 эскудо 1762 Mo MM
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 21
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