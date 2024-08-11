Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1762 года Mo MF (Мексика, Карл III)
Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1762
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1762 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31174 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1763 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Где продать?
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