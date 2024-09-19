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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1762 года Mo MM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1762 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1762 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1762
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1762 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 15000 EUR. Торги состоялись 11 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
12879 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Мексика 8 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
12049 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Мексика 8 эскудо 1762 Mo MM на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Sovereign Rarities - March 14, 2022
Продавец Sovereign Rarities
Дата 14 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Heritage - August 20, 2021
Мексика 8 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Stack's - January 16, 2021
Мексика 8 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1762 Mo MM на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Heritage - August 7, 2020
Мексика 8 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Heritage - August 15, 2019
Мексика 8 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Tauler & Fau - November 6, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1762 Mo MM на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1762 Mo MM на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Soler y Llach - October 24, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Мексика 8 эскудо 1762 Mo MM на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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