Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1762 года Mo MM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1762
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1762 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 15000 EUR. Торги состоялись 11 марта 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
12879 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
12049 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 14 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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