Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1784 года Mo FF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1784
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1784 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе Stack's Bowers за 30000 USD. Торги состоялись 8 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (2)
- Heritage (1)
- Jesús Vico (1)
- Stack's (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
3610 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск