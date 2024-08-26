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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1784 года Mo FF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1784 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1784 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1784 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе Stack's Bowers за 30000 USD. Торги состоялись 8 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Jesús Vico (1)
  • Stack's (1)
Мексика 8 эскудо 1784 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
3610 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Мексика 8 эскудо 1784 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1784 Mo FF на аукционе Jesús Vico - March 9, 2017
Продавец Jesús Vico
Дата 9 марта 2017
Сохранность VF
Цена
2639 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Мексика 8 эскудо 1784 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 8 эскудо 1784 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1784 Mo FF на аукционе Stack's - January 9, 2011
Мексика 8 эскудо 1784 Mo FF на аукционе Stack's - January 9, 2011
Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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