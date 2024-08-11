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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1784 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1784 Mo FF
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
8 эскудо 1784 Mo FM
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
4 эскудо 1784 Mo FM
Средняя цена 980 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
4 эскудо 1784 Mo FF
Средняя цена 850 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 эскудо 1784 Mo FF
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 эскудо 1784 Mo FM
Средняя цена 490 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 эскудо 1784 Mo FM
Средняя цена 650 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 эскудо 1784 Mo FF
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 1
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