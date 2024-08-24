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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1784 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1784 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1784 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1784 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Monedalia.es за 825 EUR. Торги состоялись 21 марта 2024.

Сохранность
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Мексика 1 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 1 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
902 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Мексика 1 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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