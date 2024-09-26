Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1784 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1784
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1784 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 34216 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1300 USD. Торги состоялись 17 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (2)
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Где продать?
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