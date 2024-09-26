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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1784 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1784 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1784 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1784 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 34216 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1300 USD. Торги состоялись 17 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
Мексика 4 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Stack's - May 17, 2024
Мексика 4 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Stack's - May 17, 2024
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Мексика 4 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
939 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Мексика 4 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Heritage - April 14, 2015
Мексика 4 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF DETAILS NCS
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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