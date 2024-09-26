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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1784 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1784 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1784 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1784 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31196 проданному на аукционе Heritage Auctions за 823 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (1)
Мексика 2 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
823 $
Цена в валюте аукциона 823 USD
Мексика 2 эскудо 1784 Mo FM на аукционе HERVERA - December 17, 2013
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
633 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Мексика 2 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Soler y Llach - December 16, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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