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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1784 года Mo FF (Мексика, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1784 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 574 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1500 EUR. Торги состоялись 27 мая 2013.

Сохранность
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  • Stack's (1)
Мексика 4 эскудо 1784 Mo FF на аукционе Stack's - November 1, 2023
Мексика 4 эскудо 1784 Mo FF на аукционе Stack's - November 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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