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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1784 года Mo FF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1784 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1784 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1784 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31163 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1880 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1 эскудо 1784 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1784 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Где продать?

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