Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1784 года Mo FF (Мексика, Карл III)
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1784
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1784 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31163 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1880 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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