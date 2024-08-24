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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1784 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1784 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1784 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1784 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1381 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3400 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1784 Mo FM на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1893 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Мексика 8 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2148 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Мексика 8 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Nomisma - November 9, 2020
Продавец Nomisma
Дата 9 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1784 Mo FM на аукционе cgb.fr - June 4, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Heritage - January 18, 2017
Мексика 8 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 8 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 8 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
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Мексика 8 эскудо 1784 Mo FM на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1784 Mo FM на аукционе HERVERA - May 15, 2014
Продавец HERVERA
Дата 15 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Soler y Llach - May 4, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Sedwick - October 29, 2013
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1784 Mo FM на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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