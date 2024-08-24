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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1766 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1766 Mo MF
Средняя цена 6700 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
4 эскудо 1766 Mo MF
Средняя цена 6500 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 эскудо 1766 Mo MF
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 эскудо 1766 Mo MF
Средняя цена 600 $
Продажи
0 3
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