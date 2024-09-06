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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1766 года Mo MF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1766 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1766 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1766
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1766 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 24166 проданному на аукционе Stack's Bowers за 800 USD. Торги состоялись 19 января 2021.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • Stack's (1)
Мексика 1 эскудо 1766 Mo MF на аукционе Stack's - January 19, 2021
Мексика 1 эскудо 1766 Mo MF на аукционе Stack's - January 19, 2021
Продавец Stack's
Дата 19 января 2021
Сохранность VF
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Мексика 1 эскудо 1766 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
595 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Мексика 1 эскудо 1766 Mo MF на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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