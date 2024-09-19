Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1766 года Mo MF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1766
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1766 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 9000 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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