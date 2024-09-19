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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1766 года Mo MF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1766 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1766 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1766
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1766 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 9000 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1766 Mo MF на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Мексика 8 эскудо 1766 Mo MF на аукционе Stack's - August 21, 2021
Мексика 8 эскудо 1766 Mo MF на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Мексика 8 эскудо 1766 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1766 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1766 Mo MF на аукционе Stack's - January 16, 2021
Мексика 8 эскудо 1766 Mo MF на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1766 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1766 Mo MF на аукционе Heritage - August 15, 2019
Мексика 8 эскудо 1766 Mo MF на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1766 Mo MF на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1766 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 8 эскудо 1766 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1766 Mo MF на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1766 Mo MF на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1766 Mo MF на аукционе Heritage Eur - May 24, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1766 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1766 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1766 Mo MF на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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