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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1779 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1779 Mo FF
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
4 эскудо 1779 Mo FF
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 эскудо 1779 Mo FF
Средняя цена 590 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 эскудо 1779 Mo FF
Средняя цена 420 $
Продажи
0 15
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