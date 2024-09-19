Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1779 года Mo FF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1779
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1779 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3162 проданному на аукционе Stack's Bowers за 747.5 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность F,
Цена
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Где продать?
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