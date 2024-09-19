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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1779 года Mo FF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1779 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1779 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1779
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1779 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3162 проданному на аукционе Stack's Bowers за 747.5 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Stack's - August 25, 2023
Мексика 1 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Stack's - August 25, 2023
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Мексика 1 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
268 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Мексика 1 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Stack's - October 13, 2021
Мексика 1 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 1 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Sedwick - May 16, 2018
Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Sedwick - May 16, 2018
Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Мексика 1 эскудо 1779 Mo FF на аукционе HERVERA - July 6, 2017
Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Soler y Llach - July 5, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Sedwick - November 6, 2014
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
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Мексика 1 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность F,
Цена
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Мексика 1 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 1 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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