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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1779 года Mo FF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1779 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1779 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1779
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1779 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3161 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2300 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
Мексика 4 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
933 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Мексика 4 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
1157 $
Цена в валюте аукциона 1080 EUR
Мексика 4 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Stack's - November 11, 2015
Мексика 4 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Stack's - November 11, 2015
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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