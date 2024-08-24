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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1779 года Mo FF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1779 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1779 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: La Galerie Numismatique

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1779
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1779 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе Briggs & Bustos Numismatic Auctions за 17000 MXN. Торги состоялись 8 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 2 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Briggs & Bustos - March 8, 2024
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1007 $
Цена в валюте аукциона 17000 MXN
Мексика 2 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
418 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Мексика 2 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Cayón - June 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1779 Mo FF на аукционе La Galerie Numismatique - October 30, 2018
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Jesús Vico - June 7, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 7 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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