Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1779 года Mo FF (Мексика, Карл III)
Фотография: La Galerie Numismatique
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1779
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1779 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе Briggs & Bustos Numismatic Auctions за 17000 MXN. Торги состоялись 8 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1007 $
Цена в валюте аукциона 17000 MXN
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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