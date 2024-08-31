Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1779 года Mo FF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1779
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1779 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 63505 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3960 USD. Торги состоялись 17 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 2640 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 4 октября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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