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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1779 года Mo FF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1779 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1779 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1779
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1779 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 63505 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3960 USD. Торги состоялись 17 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Chaponnière - May 25, 2024
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1746 $
Цена в валюте аукциона 1600 CHF
Мексика 8 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 2640 USD
Мексика 8 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Heritage - August 18, 2022
Продавец Heritage
Дата 18 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Tauler & Fau - November 10, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Мексика 8 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Heritage - January 16, 2019
Мексика 8 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность AU
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Мексика 8 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Stack's - October 4, 2017
Мексика 8 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Stack's - October 4, 2017
Продавец Stack's
Дата 4 октября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Heritage - January 4, 2016
Мексика 8 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Stack's - November 11, 2015
Мексика 8 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Stack's - November 11, 2015
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 8 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Heritage - April 16, 2014
Мексика 8 эскудо 1779 Mo FF на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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