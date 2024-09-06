Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1783 года Mo FF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1783 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1783 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1783
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1783 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 23038 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11400 USD. Торги состоялись 19 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Aureo & Calicó (14)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Cayón (4)
  • CNG (2)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (7)
  • HERVERA (1)
  • Hess Divo (1)
  • Jesús Vico (3)
  • Künker (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (5)
  • Tauler & Fau (1)
Мексика 8 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
3360 $
Цена в валюте аукциона 3360 USD
Мексика 8 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Jesús Vico - April 18, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Heritage - March 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 марта 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
11400 $
Цена в валюте аукциона 11400 USD
Мексика 8 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Stack's - August 24, 2022
Мексика 8 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Auction World - October 18, 2020
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Heritage - January 13, 2020
Мексика 8 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Heritage - September 9, 2019
Мексика 8 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Cayón - February 20, 2019
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Heritage - April 23, 2018
Мексика 8 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Stack's - October 4, 2017
Мексика 8 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Stack's - October 4, 2017
Продавец Stack's
Дата 4 октября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1783 Mo FF на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Мексики Каталог монет Карла III Монеты Мексики 1783 года Все мексиканские монеты мексиканские золотые монеты мексиканские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск