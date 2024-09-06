Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1783 года Mo FF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1783
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1783 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 23038 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11400 USD. Торги состоялись 19 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
3360 $
Цена в валюте аукциона 3360 USD
Продавец Heritage
Дата 19 марта 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
11400 $
Цена в валюте аукциона 11400 USD
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 4 октября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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