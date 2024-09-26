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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1787 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1787 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1787 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1787
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1787 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе Del Bosque, Briggs & Bustos за 28000 MXN. Торги состоялись 9 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • London Coins (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Sedwick (1)
Мексика 2 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность F
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 500 USD
Мексика 2 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
418 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Мексика 2 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Briggs & Bustos - November 4, 2022
Продавец Briggs & Bustos
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Мексика 2 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Del Bosque, Briggs & Bustos - October 9, 2021
Продавец Del Bosque, Briggs & Bustos
Дата 9 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Мексика 2 эскудо 1787 Mo FM на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Мексика 2 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Sedwick - May 19, 2016
Продавец Sedwick
Дата 19 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - February 5, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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